Dominika Korwin-Mikke: Nie zamieniłabym Janusza na żadnego innego!

Janusz Korwin-Mikke ma swoje zdanie o kobietach i tego nie ukrywa

Trzeba przyznać, że nie jest łatwo bronić kontrowersyjnych poglądów Janusza Korwin-Mikkego szczególnie, gdy jest się jego żoną. Polityk Konfederacji znany jest ze swoich wyjątkowo wyrazistych i często mocno kontrowersyjnych poglądów na temat kobiet, ich intelektu i roli, jaką wg Janusza Korwin-Mikkego powinny pełnić w życiu społecznym. Do historii przeszły już takie stwierdzenia polityka Konfederacji jak: "Kobieta jest słabsza i musi zarabiać mniej" czy niedawne stwierdzenie, że "estrogeny dopasowują umysł kobiety do poziomu dziecka". Ostatnio w rozmowie z naszymi dziennikarzami odważył się na bardzo intymne wyznanie dotyczące pożycia małżeńskiego ze swoją 44 lata młodszą żoną. - Moja żona jest katolicką feministką. A posiadanie w łóżku katolickiej feministki jest trudne i skomplikowane - wyznał nam Janusz Korwin-Mikke. Dopytywany co ma konkretnie na myśli, doprecyzował: - Porządna feministka musi się domagać szacunku. I ja to oczywiście szanuję. Zapytaliśmy Dominikę Korwin-Mikke, trzecią żonę Korwina-Mikke, jak reaguje na takie szokujące wielu opinie swojego męża i czy nie ma mu za złe zbyt dużej otwartości.

Dominika Korwin-Mikke o mężu: "Ma prawo mówić to, co uważa za słuszne"

- Staram się oddzielić sprawy polityczne od prywatnych i nie patrzeć na niego przez pryzmat jego wypowiedzi - tłumaczy nam pani Dominika. - Z drugiej strony nie powinno być takiej ogromnej cenzury, więc w ramach wolności słowa ma prawo mówić to, co uważa za słuszne. To już później kwestia oceny jego wizerunku ze strony wyborców - zastrzega trzecia żona Korwina-Mikke, która także wchodzi właśnie do wielkiej polityki i w jesiennych wyborach powalczy o mandat posłanki z list Konfederacji.

"Nie zamieniłabym Janusza na żadnego innego"

- Nie oceniam go ze względu na to, jaki jest jego styl w polityce. Jak on coś powie, to ja się na niego nie obrażam. W życiu prywatnym też nie jest przewidywalny. Nie da się go włożyć w jakieś ramy, schematy, tylko ma swój styl niepowtarzalny. To jest jego duży atut - zaznacza. Pytana o to, czy w życiu prywatnym Janusz Korwin-Mikke też przekłada swoje publiczne deklaracje na stosunek wobec najbliższych, odpowiada bardzo szczerze. Tu jednak wielu może być zaskoczonych.

- Czasami poza politycznego twardziela jest zupełnie inna niż w życiu prywatnym. Często zdarza się tak, że na zewnątrz jest twardzielem, a w domu potrafi być bardzo uczuciowy - wyznaje. - Nie zamieniłabym Janusza na żadnego innego - bardziej przewidywalnego i nudnego! On jest jedyny w swoim rodzaju! - deklaruje z uśmiechem Dominka Korwin-Mikke.

