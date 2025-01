Donald Tusk pokazał zdjęcie z bałwankiem. Wybuchła afera na całą Polskę! Wszystko przez nos z papryki

Donald Tusk doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zabawa na świeżym powietrzu to najlepszy wybór. Polityk skorzystał z zimowej aury i ulepił bałwana. Jak sam przyznał, zawsze ma ochotę na zabawę ze śniegiem, gdy widzi pierwszy biały puch w roku: - Co dwie głowy, to nie jedna😍 - zażartował Tusk pozując z bałwankiem. - Zawsze to samo: wystarczy świeży noworoczny śnieg, a ja znowu mam dziesięć lat i muszę kogoś trafić śnieżką i ulepić bałwana. Też tak macie? - zapytał w mediach społecznościowych, w których opublikował zdjęcie.

Bałwan Tuska podzielił Polaków! Poszło o nos z papryki

Ludzie od razu zwrócili uwagę na jedno, a mianowicie to, że bałwanek nie miał tradycyjnego nosa, jak mieć powinien, zrobionego z marchewki, a z... papryki! Wiele osób zauważyło w tym przytyk do sytuacji politycznej i nawiązanie do spraw związanych z Węgrami, które słyną z uprawy papryki i pysznych dań z tym warzywem. Głos w sprawie paprykowego nosa zabrał m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel:

- Ten bałwan z nosem z papryki, gdy każde dziecko wie, że powinna to być marchewka, jest idealnym symbolem rządów Tuska - ocenił krótko. Inny polityk PiS, poseł Paweł Szrot, który wcześniej pracował w kancelarii prezydenta, dodał swój komentarz wraz z listem napisanym przez córeczkę:

- Dokładnie, racja. Poniżej dokument, po którym ten polityk się już nie podniesie. To list w którym moja córeczka informuje premiera, że bałwankowi zamiast nosa wkłada się marchewkę, a nie paprykę. Była najpoważniejsza na świecie kiedy tłumaczyła co "napisała" - zażartował pokazują dziecięce dzieło.

Część internautów zaś paprykowy nos u bałwanka rozbawił:

- Każdy z nas ma w sobie coś z dziecka. Pan premier z ogromnym poczuciem humoru. Pozdrawiam serdecznie;

- Super panie premierze. To dobra energia na cały 2025 Rok. Pozdrawiam noworocznie;

- Papryka. Doceniam poczucie humoru panie premierze;

- To jest normalność i dystans do siebie;

- Super no i ten papryczkowy nosek, poczucie humoru jest, pozdrawiam serdecznie.

- Jak to pięknie zachować w sobie trochę dziecka.

NIŻEJ ZDJĘCIE DONALDA TUSKA NIOSĄCEGO KAWĘ ŻONIE

