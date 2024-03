Dowiedzieliśmy się, co ze swoją emeryturą robi ojciec Rydzyk! Emeryci tak nie robią. Wygadał się kolega

Niedawno w sieci pojawiło się nagranie, na którym Szymon Hołownia zapowiada, że NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, weźmie się za sprawy powiązanych z zakonnikiem instytucji. - W tej chwili właśnie podpisuję zlecenie do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o dokonanie pierwszego chyba takiego przekrojowego i w pełni transparentnego przeglądu przepływów finansowych pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi, w szczególności Kościołem katolickim - mówił na nagraniu marszałek Sejmu.

Do tej zapowiedzi odniósł się jeden z redemptorystów ojciec Jan Król, który na antenie Radia Maryja stwierdził: - Pan marszałek Szymon Hołownia pomylił role. On jest dzisiaj marszałkiem Sejmu. Pełni urząd drugiej, co do ważności, osoby w państwie. Tymczasem z tej wypowiedzi wynika, jakby dalej był showmanem, który pracuje w prywatnej telewizji. Użyte przez niego słowo "trick" kojarzy się z jakimś zagraniem specjalnym, może nawet nieuczciwym - ocenił duchowny.

Na co Rydzyk wydaje emeryturę? Wszystko jasne!

Przy okazji ujawnił, co Rydzyk robi ze swoją emeryturą: - Otrzymuje on emeryturę, ale to jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Mało tego, wszyscy wiemy, że tej emerytury nawet nie bierze - przyznał szczerze ojciec Król. Dlaczego? Okazuje się, że dyrektor Radia Maryja przeznacza te pieniądze na dobry cel: - Zgodnie z jego wolą jest ona przeznaczona na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - ujawnił kolega Rydzyka.

