Na początku 2024 roku informowaliśmy w naszym serwisie o kłopotach, z jakimi zmaga się ojciec Rydzyk. Słynny zakonnik przeżywa żałobę po śmierci brata, a w tym samym czasie rządzący przyglądają się jego projektom i finansowaniu tychże. Jakby tego było mało, redemptoryście zagrażał ostatnimi czasy poziom wody w Wiśle, ale królowa polskich rzek postanowiła odpuścić. Przeciwnicy ojca Rydzyka zwracają uwagę na miliony, które płynęły szerokim strumieniem, gdy Polską rządził PiS. Sam zainteresowany skomentował te zarzuty w rozmowie ze sprzyjającym mu "Naszym Dziennikiem".

Redemptorysta z Olkusza jest kojarzony przede wszystkim z Toruniem, gdzie realizuje swoje ważne projekty - wciąż jest dyrektorem Radia Maryja, prowadzi fundację Lux Veritatis, zarządza uczelnią, a ostatnimi czasy sen spędza mu z powiek sprawa Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II. Czy rzeczywiście PiS regularnie pomagało i wspierało projekty?

- PiS nic mi nie dało. Jestem księdzem redemptorystą, zakonnikiem, i nie mam żadnej pensji. Od niedawna pobieram emeryturę. Z pogardą mówią: "Rydzykowi PiS dawało miliardy". To nieprawda - podkreślił zakonnik w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".

Na jakie pieniądze może liczyć Rydzyk? Jak podaje "Fakt" - jeśli duchowni nie pracowali nigdzie na etacie i mają świadczenia dofinansowane z Funduszu Kościelnego, przy tak niskich składkach wynosi najczęściej minimum - na ten moment to kwota 1 tys. 588 zł i 44 gr brutto, po waloryzacji, która będzie mieć miejsce 1 marca, wzrośnie do 1 tys. 760 zł i 86 gr.

Wygląda na to, że ojciec Rydzyk może liczyć na zdecydowanie więcej. Dlaczego? W przeszłości był katechetą w Toruniu, Szczecinku i Krakowie. Mianował się również wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, jest prezesem fundacji Lux Veritatis. To wszystko najpewniej złoży się na wyższą emeryturę. Ojciec Rydzyk może również dostać trzynastkę. Wygląda na to, że bieda mu nie grozi.

