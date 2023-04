Dowiedzieliśmy się, kto był na ślubie Borysa Budki. Aż nas wgniotło w fotel!

Ślub Borysa Budki. Trudno uwierzyć w to, jacy goście przyszli na uroczystość

Borys Budka wziął ślub w 2011 roku. Wcześniej z wzajemnością zakochał się w dziennikarce Katarzynie Kuczyńskiej. Miłość okazała się dojrzała, bo narzeczeni zdecydowali się sformalizować swój związek. Państwo Budkowie mają córeczkę Lenę, która jest oczkiem w głowie obojga rodziców. Mało kto wie, jacy goście zjawili się na ślubie Borysa Budki. Po latach bardzo trudno w to uwierzyć, ale sam przewodniczący klubu KO potwierdził, że w tym niezwykle ważnym dla niego dniu byli przy nim politycy PiS! - Dzień ślubu dokładnie pamiętam, to był intensywny 2011 rok. Obrona doktoratu, ślub, a potem kampania wyborcza. Inne czasy. Polska nie była tak podzielona. Na ślubie gościliśmy przyjaciół parlamentarzystów zarówno z PO, jak i z PiS - wyznał nam Borys Budka.

Kim jest żona Borysa Budki, Katarzyna Kuczyńska-Budka?

Katarzyna Kuczyńska-Budka - podobnie jak jej małżonek - ma spore zacięcie polityczne. Gdy się poznali, on był radnym, ona dziennikarką. Dziś ona jest radną, a on jednym z najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej. Nie od razu między nimi zaiskrzyło. - To nie było romantyczne uniesienie, bo ja nie zakochuję się od pierwszego wejrzenia - mówiła portalowi Fakt24.pl żona Borysa Budki. Doświadczenie zawodowe małżonki przydaje się szefowi klubu Koalicji Obywatelskiej. - Pracujemy razem od wielu lat. Szkoliłam kiedyś polityków, ucząc ich kreowania wizerunku i zdarza mi się recenzować męża. Na szczęście Borys jest świadomy swoich zalet i wad, nieustannie szlifuje swój warsztat. Fantastycznie pracuje w grupie, jest otwarty na konstruktywną krytykę. Korzysta z rad fachowców, co jest jego ogromnym plusem. Ja teraz przyglądam się temu z zewnątrz - zdradziła Katarzyna Kuczyńska-Budka. W naszej galerii zobaczysz zdjęcia Borysa Budki z małżonką.

