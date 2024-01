Elon Musk spotka się z Lechem Wałęsą?! Zaskakujące doniesienia

Giertych idzie do prokuratury

Elon Musk jest w Polsce. Został sfotografowany na lotnisku w Krakowie. Wiadomo, że w poniedziałek 22 stycznia Elon Musk weźmie udział w specjalnej konferencji organizowanej Krakowie na temat antysemityzmu w sieci i uroczystości zaplanowanej w Auschwitz, Wydarzenia organizowane są z okazji przypadającego za tydzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Pojawiły się doniesienia, że Musk ma przy okazji wizyty w Polsce spotkać się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, tak donosi portal My Company Polska, który to jako pierwszy podał wiadomość o tym, że Musk pojawi się w naszym kraju.

Z doniesień portalu wynika, że Lech Wałęsa "dostał już pozwolenie od lekarzy na lot samolotem, dlatego powinien bez przeszkód dotrzeć do Krakowa". Nie wiadomo, na jaki tematem miałaby się odbyć rozmowa pomiędzy Elonem Muskiem i Lechem Wałęsą, ale jak podaje serwis My Company Polska: - Spotkanie ma mieć wymiar przede wszystkim symboliczny. Jak twierdzi nasz informator, niewykluczone, że następnego dnia były prezydent dołączy do Elona Muska podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau - czytamy.

Kilka dni temu Lech Wałęsa był w jednym ze swoich ulubionych sanatoriów w Lądku - Zdroju. W poniedziałek (22 stycznia) w porannej rozmowie na antenie RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pytany o wizytę Muska w Polsce przyznał, że to wizyta o charakterze prywatnym, a nie oficjalnym: - To wizyta, która ma charakter bardzo osobisty. My jako ministerstwo nie występowaliśmy z próbami umówienia spotkania. Kontaktowali się z nami przedstawiciele pana Muska, twierdząc, że będzie, ale nie wiedzą, jak będzie wyglądał harmonogram - mówił wicepremier Gawkowski.

O komentarz w sprawie doniesień na temat ewentualnej rozmowy Wałęsy z Muskiem poprosiliśmy współpracownika byłego prezydenta. Niestety, jak nam przekazał, nie dojdzie do tego spotkania.

Politycy Od Kuchni - Lech Wałęsa