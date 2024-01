Elon Musk w Polsce! Najbogatszy człowiek świata przyleciał do Krakowa

Elon Musk w Polsce. Najbogatszy człowiek świata przyleciał 21 stycznia wieczorem do Krakowa. Gdzie pojawi się miliarder? Po co odwiedził Kraków?

Taka sytuacja nie zdarza się często! Elon Musk przybył do Polski. Najbogatszy człowiek świata przyleciał do naszego kraju w niedzielę 21 stycznia wieczorem. Wylądował na lotnisku w Krakowie. Na pewno widok sławnego miliardera był atrakcją dla krakowian. O co chodzi? Co Elon Musk robi w Polsce? Jak się okazuje, nie chodzi o interesy. Wygląda na to, że w naszym kraju miliarder będzie chciał poprawić swój nadszarpnięty ostatnimi czasy wizerunek i pokajać się za błędy. Elon Musk, jak potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, zapowiedział udział w konferencji w Krakowie i w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz na temat antysemityzmu. To właśnie z antysemityzmem wiąże się wpadka, którą zaliczył miliarder na swojej platformie X, zwanej niedawno Twitterem. Poparł wtedy czyjś anonimowy wpis stwierdzający, że Żydzi promują "nienawiść przeciwko białym" i odpowiadają za sprowadzanie "hord mniejszości, które zalewają kraj".

Elon Musk chce zatrzeć fatalne wrażenie, jakie zrobił wpisami o Żydach. "Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem"

Po tym incydencie na Muska spadła lawina krytyki. Wpis potępił nawet Biały Dom, a najgorsze było masowe wycofywanie się reklamodawców z Twittera. Musk stwierdził, że wypowiedź dotycząca Żydów była "jedną z najgłupszych rzeczy" jaką zrobił. Teraz chce naprawiać błędy w Polsce, bo już parę miesięcy temu, tuż po skandalu, zgodził się odwiedzić Auschwitz osobiście. Teraz właściciel Tesli i SpaceX weźmie udział w sympozjum w Krakowie i ceremonii w byłym KL Auschwitz w ramach wydarzenia organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie w dniach 22-23 stycznia. Według Bloomberga Musk weźmie udział m.in. w dyskusji z amerykańskim publicystą Benem Shapiro.

Elon Musk wylądował w Krakowie.🥸 pic.twitter.com/ehIv8BLsOO— Andrew Stapel (@StapelAndrew) January 21, 2024

