O tym, że najbogatszy człowiek na świecie przyjedzie z wizytą do Polski, w czwartek (18 stycznia) poinformował Bloomberg. Elon Musk pojawi się na sympozjum w Krakowie i ceremonii w byłym KL Auschwitz w ramach wydarzenia organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie (EJA), poświęconego antysemityzmowi. Weźmie m.in. udział w dyskusji z amerykańskim prawicowym publicystą Benem Shapiro. Wszystko odbędzie się na około tydzień przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście.

Czarnek do Muska: "Niech świat się dowie"

Na wieści o wizycie właściciela Tesli i platformy X (dawniej Twitter) w Polsce błyskawicznie zareagował między innymi były minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. Do Muska wystosował apel. Zrobił to po angielsku, za pośrednictwem X. "Zaraz po wizycie w Auschwitz w imieniu Wolnych Polaków zapraszamy do więzień w Radomiu i Ostrołęce, w których przetrzymywani są członkowie polskiego parlamentu [chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - przyp. red.]. To pierwszy raz od 1989 roku, gdy w Polsce mamy więźniów politycznych. Niech świat dowie się, jak nowa koalicja rządowa na każdym kroku łamie prawo zaledwie w miesiąc po przejęciu władzy. Trwa atak na polskie media, sądy i szeroko rozumianą wolność" - napisał.

Wąsik i Kamiński skazani na dwa lata

Przypomnijmy, 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. W zeszły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. Dlaczego natomiast Musk w ogóle bierze udział w sympozjum? To próba rehabilitacji. Bloomberg przypomina, że jesienią 2023 wstępnie zgodził się odwiedzić obóz podczas dyskusji na żywo z szefem EJA rabinem Menachemem Margolinem. Mierzył się wówczas z oskarżeniami o antysemityzm po tym, jak przyznał rację jednemu z użytkowników platformy X twierdzącemu, że społeczności żydowskie promują "nienawiść przeciwko białym". Potem Musk przyznał, że to była jedna z najgłupszych rzeczy, jakie zrobił.

Dear @elonmusk, right after the Auschwitz visit, we invite you to on behalf of Free Poles to Radom and Ostrołęka prisons, where Polish members of parlament are hold in captive. This is the first time since 1989 that we have political prisoners in Poland. Let the world hear how… pic.twitter.com/KV4v11NLVZ— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) January 18, 2024

