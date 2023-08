i Autor: AKPA

Niewiarygodne

Emerytura Jolanty Kwaśniewskiej z ZUS. Na takie świadczenie może liczyć była pierwsza dama. Aż nas zamurowało, gdy poznaliśmy tę kwotę!

jot 11:33

Jolanta Kwaśniewska przez 10 lat sprawowała funkcję pierwszej damy. W Polsce małżonka prezydenta nie dostaje za swoje działania wypłaty. Chociaż od czasu do czasu pojawiają się głosy, by to zmienić. Co więc z emeryturą pierwszych dam? Na jak wysoką emeryturę może liczyć Jolanta Kwaśniewska? Znamy kwotę jej emerytury z ZUS. Kilka lal temu świadczenie wzrosło o 300 zł.