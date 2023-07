Zrobili Jolancie Kwaśniewskiej zdjęcie w samolocie! Tak się wystroiła na podróż [FOTO]

Jolanta Kwaśniewska od lat zachwyca wyglądem. Zawsze ma strój dopasowany do okazji. Świetnie prezentuje się na wielkich galach i wydarzeniach, ale też w codziennej bieganinie, co można zobaczyć na zdjęciach paparazzich. Ostatnio zaś Jolanta Kwaśniewska została zaczepiona w samolocie. Zauważył ją znany dziennikarz i zapalony podróżnik Michał Cessanis. Jak na podróżnika przystało, dziennikarz często podróżuje samolotem i to właśnie tam spotkał Kwaśniewską. To było zupełnie przypadkowe spotkanie: - Za takie spotkania kocham podróże. Jedyna taka Prezydentowa!!! Darzę Panią Jolantę Kwaśniewską ogromnym szacunkiem - napisał zachwycony. Na zdjęciu opublikowanym przez dziennikarza widać, jak Jolanta Kwaśniewska wystroiła się na podróż. Założyła bluzkę we wzory, w brązowych kolorach. Miała też pięknie zrobioną fryzurę i... promienny uśmiech!

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy, wśród nich komentarz Quczaja, który przyznał, że Jolanta Kwaśniewska zrobiła dla niego coś niebywałego: - Najcudowniejsza! ❤️ To jest chodzące serce! Pani Jolanta wręczała mi nagrodę „Białej Wstążki” za wsparcie kobiet i walce z przemocą wobec nich.. a minęło kilka lat i znowu połączyła nas wspólna przyjaciółka…zadzwoniła i wsparła dobrym słowem gdy moja mama chorowała… Jest niesamowita. Najlepsza Pierwsza Dama.