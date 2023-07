Gwiazdę Netfliksa i Radosława Sikorskiego łączyła wielka miłość. Wzruszająca historia

Nie do wiary, co zbiera Artur Dziambor! Luksus, aż szczęka opada

Olivia Williams, znana obecnie z roli żony króla Karola III - Camilli Parker-Bowles – w "The Corwn" i Radosław Sikorski poznali się wiele lat temu w Wielkiej Brytanii. Wówczas przyszły polityk studiował na Oxfordzie, gdzie od czasu do czasu chodził na przyjęcia. To właśnie na jednym z nich poznał swoją ukochaną. Starszy o kilka lat Radosław Sikorski zrobił na dziewczynie wielkie wrażenie.

- Byłam naprawdę młoda, [...] jeszcze w szkole. Radek był moją pierwszą, wielką miłością. Zdecydowanie. Wtedy myślałam: "Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał" - wspominała po latach. Ogromne wrażenie zrobiły na niej maniery Sikorskiego: - Do tamtego momentu nigdy nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłaniał głowę – wspominała Olivia Williams w jednym z wywiadów.

Aktorka pojawiła się nawet w Polsce, by poznać rodziców Radosława Sikorskiego. Był dla niej naprawdę wyjątkowym partnerem. - Wtedy myślałam: Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał. Do tamtego momentu nigdy nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłonił głowę – wspominała w rozmowie z „Vivą” w 2013 roku.

Radosław Sikorski i Olivia Willimas byli parą przez cztery lata. Niestety, jak się okazało, ich drogi zaczęły się rozchodzić. Aktorka skupiała się na rozwoju swoich artystycznych zdolności, z kolei jej ukochany chciał wrócić do kraju.

- Nadeszło to niezwykłe lato 1989 r. Miałam 21 lat, dopiero co zaczynałam intensywne zajęcia w szkole aktorskiej. Radka port był tutaj. Musiał wrócić do Polski. Pamiętam Radka, jak siedział, trzymając moje buty do stepowania. On chciał zbawiać Polskę, a ja uczyłam się tańczyć. Ja wybrałam buty do stepowania, on białego rumaka. Każde z nas poszło swoją drogą – opisywała później.

Mimo rozstania zdaje się, że para nadal myśli o sobie ciepło. - Z Olivią byliśmy cztery lata. Potem ona zrobiła karierę w Hollywood. Grała u boku Costnera, Bruce'a Willisa i Micka Jaggera. Jest świetną aktorką. U nas chyba najbardziej zauważona w "Szóstym zmyśle" – stwierdził w 2007 roku Radosław Sikorski.

Choć para ostatecznie się rozstała, ich historia miłości wydaje się wręcz filmowa i wzruszająca! Uczucie połączyło ich mimo różnic, a lata później oboje odnieśli sukcesy w wybranych przez siebie dziedzinach.

Sonda Czy oglądasz serial "The Crown"? Tak Nie Widziałem/am parę odcinków