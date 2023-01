Izabela Leszczyna jak bohaterka „Dnia Świra”! Miała odmienić „to be”

Ksiądz Tomasz po kolędzie zajrzał do niewierzącego. Szok, co stało się potem. Minister z PiS reaguje!

Izabela Leszczyna jakiś czas temu chciała przeczytać w programie na żywo nazwę kamienia milowego, jaki Polska musi wypełnić, by dostać środki z KPO. Niestety, okazało się, że miała z tym poważny problem. Skorzystał z tego internauta, gdy posłanka KO pojawiła się u Beaty Lubeckiej w Radiu Zet. Słuchacze mogą tam wysyłać swoje pytania, a prowadząca przekazuje je swoim gościom. Jak się okazało, jeden z nich poprosił Izabelę Leszczynę, by odmieniła po angielsku czasownik „być” czyli „to be”. Przypomnijmy, że w kultowym „Dniu świra” główny bohater daje takie samo polecenie swojemu filmowemu synowi, a ten wyraźnie sobie nie radzi. Trudno nie mieć skojarzeń z tą popularną sceną! Izabela Leszczyna nie chciała jednak podjąć wyzwania. - Nie, pani redaktor, błagam, nie będziemy się tak wygłupiać… - powiedziała. Dziennikarka starała się ją zachęcić, mówiąc, że to proste i ona dałaby radę. Posłanka była jednak nieugięta, a w końcu Beata Lubecka przeszła do kolejnego pytania, dotyczącego tym razem propozycji KO dla studentów. Po chwili ciszy Izabela Leszczyna zapewniła, że pełny program partii zostanie ogłoszony po oficjalnym początku kampanii wyborczej.

Leszczyna została poproszona o odmianę czasownika „to be”, później opowiedziała o programie PO dla studentów (mieszkania na wynajem) pic.twitter.com/lhArRdId0Q— Radosław Poszwiński (@bogdan607) January 12, 2023

Izabela Leszczyna zabiera nas na krótką lekcję angielskiego. pic.twitter.com/uYvtXD4OHT— Bambo (@obserwujesobie) January 7, 2023