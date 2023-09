Polskie jabłonki rosną w Nowym Jorku!

Polskie jabłonki w Nowym Jorku

Co, jak nie jabłko, miałoby stać się symbolem polskości za oceanem, z dala od polskiej ziemi? Drzewo jabłoni to ikona polskiego krajobrazu i symbol polskiej tożsamości, dumy, honoru, odwagi, wartości rodzinnych, piękna polskiej duszy i patriotyzmu.

Polska Fundacja State of Poland, amerykańska Fundacja Tree Time oraz Konsulat Generalny RP zorganizowały w hotelu nowojorskim Carlyle ceremonię z okazji upamiętnienia jedności narodu polskiego ze Stanami Zjednoczonymi. Uroczystość była zwieńczeniem projektu Jabłonki polegającego na posadzeniu ponad 300 kwitnących jabłoni na terenie parków Nowego Jorku. Włodzimierz Dola, prezes Fundacji State of Poland, powitał ponad 100 gości – Jesteśmy zaszczyceni, że możemy zrealizować ten projekt w jednym z najbardziej zróżnicowanych miast na świecie – powiedział Dola. – Wyraża on wdzięczność za przyjaźń między naszymi narodami.

Wielka uroczystość na cześć polsko-amerykańskiej przyjaźni

Wśród osób uhonorowanych jabłonkami znaleźli się: bohater wojny o niepodległość Tadeusz Kościuszko; weteran wojny polsko-bolszewickiej, który stał się filmowcem Merian C. Cooper; polski arystokrata, żołnierz i dowódca wojskowy Kazimierz Pułaski; amerykański dokumentalista Julien Bryan; żołnierz i zdobywca Srebrnej Gwiazdy Michael H. Ollis; oraz słynny polski liniowiec transatlantycki o nazwie Lucky Ship.

Po ceremonii odbyła się uroczysta impreza, podczas której serwowano m.in. pyszne przekąski i napoje oczywiście z dodatkiem jabłek!

