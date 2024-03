Jakim mężem jest Donald Tusk? Można się zdziwić. Odpowiedź kryje się w jego znaku zodiaku!

Tak Donald Tusk przygotowuje się na święta. Co on ma w tych koszach?

Donald Tusk lubi od czasu do czasu pokazywać, jak spędza swój wolny czas. Najczęściej chwali się zdjęciami czy filmikami z chwil, jakie spędza ze swoimi wnukami i pupilami. Prawie nigdy jednak nie chwali się w mediach społecznościowych swoją żoną, Małgorzatą Tusk. Można się zastanawiać, jakim jest dla niej partnerem. Odpowiedzi dostarcza jego znak zodiaku!

Premier urodził się 22 kwietnia, co oznacza, że jest zodiakalnym Bykiem. To uparte i nieco materialistyczne znaki zodiaku, które cenią luksus oraz oryginalność. Osoby urodzone w tym znaku najłatwiej zdobyć pomysłowymi podarunkami lub przygotowaniem pysznej kolacji, ale to może nie być łatwe, Byki bowiem często są bardzo nieśmiałe. Mimo to jednym z ich najważniejszych celów jest znalezienie swojej drugiej połówki.

Zodiakalne Byki traktują swoich partnerów bardzo poważnie. Są wierne i lojalne – kiedy już się zakochają, mało co może sprawić, że zdecydują się zerwać. Z jednej strony dla ich wybranka to komfortowa sytuacja, z drugiej zaś muszą się zmagać z zazdrością, a nawet zaborczością tego znaku zodiaku.

Osoby urodzone pod znakiem Byka są niezwykle wytrwałe. Jeśli w związku pojawią się problemy, nie będą od nich uciekać, a zrobią wszystko, by uratować swoją relację. Są w stanie zrobić bardzo wiele, by uszczęśliwić swoją drugą połówkę. Wszystkie te cechy można znaleźć w Donaldzie Tusku, który lata temu skupiał się na swojej działalności politycznej, co spowodowało, że jego żona wdała się w romans, co później opisała w książce. Dla wielu osób taki związek mógłby być nie do uratowania, jednak lider PO wziął się w garść i zawalczył o ukochaną. Jak się okazało, udało im się pokonać przeciwności i do dziś są szczęśliwym małżeństwem.

