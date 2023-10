Janusz Kowalski najpierw szalał na parkiecie, teraz śpiewa na całe gardło! Ma talent?

Porażające doniesienia o córce Marty Kaczyńskiej! Co się z nią dzieje?

Janusz Kowalski często pokazuje w mediach społecznościowych swoje spotkania z rolnikami czy mieszkańcami różnych miast. Widzieliśmy już między innymi, jak jeździ traktorem czy tańczy z seniorkami na parkiecie! Tym razem polityk spotkał się z Kołem Gospodyń Wiejskich we wsi Nasale w gminie Byczyna.

Wiceminister zamieścił na Twitterze nagranie ze spotkania, na którym siedzi w otoczeniu kobiet i razem z nimi śpiewa na całe gardło „A wszystko te czarne oczy". Widać, że Janusz Kowalski postanowił nie przejmować się tym, czy ma wystarczający talent, a nawet sam z tego zażartował.

- Choć nie mam żadnych szans, aby zakwalifikować się do "The Voice of Poland", ale śpiewać z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich uwielbiam – napisał.

Najważniejsze jednak, że Janusz Kowalski ma do siebie dystans i potrafi się dobrze bawić! W końcu, jak to się mówi, śpiewać każdy może, a głosy pań z Koła Gospodyń Wiejskich nadrabiały wszelkie niedociągnięcia.

Choć nie mam żadnych szans, aby zakwalifikować się do "The Voice of Poland", ale śpiewać z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich uwielbiam 😊🎶📍Wieś Nasale w gminie Byczyna pic.twitter.com/e62aygGcLW— Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) October 8, 2023

