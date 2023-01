Jednak Patryk Jaki! Co za sensacja! Nie Morawiecki, nie Szydło, nie Ziobro

Patryk Jaki lepszy od Morawieckiego, Tuska, Trzaskowskiego, Szydło i Ziobry

Nie Mateusz Morawiecki, nie Beata Szydło, nie Zbigniew Ziobro, tylko właśnie Patryk Jaki miał najwięcej interakcji na Facebooku w 2022 roku! Europoseł Solidarnej Polski w tyle zostawił nie tylko liderów Zjednoczonej Prawicy, lecz także najważniejsze postacie opozycji - Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Tak wynika z badania Instytutu Badań Mediów Społecznościowych. Sam Patryk Jaki pochwalił się tym faktem - oczywiście na Facebooku. - Ta strona była najlepszą w Polsce na FB w 2022 roku (w kategorii polityka). Chciałem Państwu bardzo za to podziękować.W mijającym roku obserwatorzy i aktywni uczestnicy dyskusji na tej stronie byli nagradzani książkami, specjalnymi zaproszeniami na polityczne spotkania i debaty. Odbył się też zjazd naszej społeczności i wspólne ognisko. Sami też w ankiecie na tej stronie wskazywaliście miejsca spotkań otwartych. Ze wszystkich się wywiązałem. W sumie wzięło w nich udział na żywo kilka tysięcy ludzi. Obserwatorzy profilu mogli też oglądać na żywo najważniejsze debaty w Polsce o sprawach związanych z kulturą, historią, religią czy geopolityką - napisał dumny były wiceminister sprawiedliwości.

Solidarna Polska "zawłaszczyła pisowską bańkę w internecie"

Poza Patrykiem Jaki w pierwszej dziesiątce znaleźli się (w tej kolejności): Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, Mateusz Morawiecki, Dariusz Matecki (radny Solidarnej Polski), Krzysztof Brejza, Grzegorz Braun, Andrzej Duda i Konrad Berkowicz. Do dziesiątki nie załapała się m.in. Beata Szydło i Zbigniew Ziobro. Ten ostatni jednak nie ma powodów do smutku. Jego Solidarna Polska bowiem w internecie radzi sobie znakomicie. - Solidarna Polska w 2022 roku praktycznie zawłaszczyła całą pisowską bańkę w internecie. Jeśli dziś jakiś poseł czy posłanka PiS-u chcą sobie poczytać na prawicowych grupach, co myśli przeciętny sympatyk ich partii, to trafią tam na powtarzane w różnych wariantach przekazy Solidarnej Polski - stwierdził w rozmowie z Gazetą.pl szef Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych Michał Fedorowicz.

