Owsiak przerwał milczenie! Chodzi o żonę: "Nie chciałem o tym pisać, ale..."

Owsiak przeżył stres! Wszystko przez kartkę wysłaną do żony

Początek nowego roku był dla Jerzego Owsiaka bardzo pracowity. Wystarczy wspomnieć o finale WOŚP, który tradycyjnie odbywa się pod koniec stycznia. Wówczas szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma pełne ręce roboty. W całym tym finałowym i pofinałowym zamieszaniu nie zapomina jednak o tym, co najważniejsze. Owsiak pamiętał, by wysłać walentynkową kartkę swojej ukochanej żonie, Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak, zwanej przez męża pieszczotliwie "Dzidzią". Jednak okazuje się, że wysłanie żonie kartki na walentynki nie było proste. Owsiak nie wytrzymał i musiał przerwać milczenie: - Nie chciałem o tym pisać, ale tyle się nazbierało, że ręce opadają. Nie chciałem pisać po raz kolejny, że walentynkowe kartki wysłane przeze mnie dla Dzidzi i przez Dzidzie dla mnie szły z mojej poczty, oddalonej od mojego mieszkania około 800 kroków, 10 dni - napisał Owsiak.

Okazuje się, że to nie był pierwszy raz, gdy kartka nie trafiły do adresatki na czas. Dalej Owsiak poświęcił kilka gorzkich słów na temat działalności placówki. I postanowił jedno, przez pocztę, więcej kartek z życzeniami wysłał nie zamierza, ale ma za to sprytny plan na przesyłki: - Postanowiłem — żadnych życzeń nie wyślę przez pocztę. Zrobię to w sposób następujący. Bardzo bliski kumpel w Brukseli dostanie koperty, tam naklei znaczki belgijskie i odwrotną drogą. A w sumie to i ludzie dobrej woli na całym świecie mogą te listy wysłać od siebie w stronę Polski.