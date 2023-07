Jolanta Kwaśniewska pogrążona w smutku. Nagła śmierć wstrząsnęła nią bardzo

Kwaśniewska pogrążona w smutku. Zmarła przyjaciółka jej fundacji Kaya Mirecka-Ploss

Jolanta Kwaśniewska od lat stoi na czele Fundacji "Porozumienie Bez Barier". Niestety, właśnie napłynęły smutne wieści o śmierci ważnej dla całej fundacji, ale też dla Kwaśniewskiej, osoby która współpracowała z fundacją. Na Facebooku fundacji Kwaśniewskiej 13 lipca pojawił się przejmujący wpis, pożegnanie Kai Mireckiej-Ploss. Kim była zmarła Kaya Mirecka-Ploss? Jak czytamy we wpisie umieszczonym przez Kwaśniewską i jej współpracowników: - Odeszła niezwykła osoba - Kaya Mirecka-Ploss - pisarka, projektantka mody, działaczka społeczna, Ślązaczka. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jej śmierci. Była Przyjacielem Fundacji i niosła bezinteresowną pomoc. To z Nią Fundacja realizowała nie jeden, a liczne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych dla dzieci, których ojcowie (górnicy, żołnierze, policjanci, strażacy, ratownicy, marynarze, lotnicy) zginęli podczas pełnienia służbowych obowiązków. To wszystko w ramach programu Fundacji Otwórzmy Dzieciom Świat. Zachowujemy tę Niezwykłą Kobietę na zawsze we wdzięcznej pamięci. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy się spotkać na wspólnej drodze. Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia. NA ZAWSZE POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMIĘCI - podpisano Jolanta Kwaśniewska i Pracownicy Fundacji „Porozumienie Bez Barier”.

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"

Przypomnijmy, że fundacja "Porozumienie Bez Barier" została powołana w 1997 roku przez Jolantę Kwaśniewską, która była wtedy pierwszą damą. Od tamtego czasu fundacja działa nieprzerwanie. Jednym z jej projektów jest autorski program pod nazwą „Oswajanie starości”. Fundacja mocno angażuje się także w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.