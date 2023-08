„Jedyny mąż stanu w Polsce, do Piłsudskiego bym go porównał!”, wypalił mężczyzna, którego Adam Feder spotkał na dożynkach gminno - parafialnych w Kołbieli. „Złodzieje i oszuści. Kaczyński to oszust!”, odpowiedział mu kolejny. „Wieś na pewno nie zagłosuje na PiS!”, odparła kobieta w stroju ludowym, która zawiodła się na partii Jarosława Kaczyńskiego. „Jak my mamy funkcjonować, jak ceny naszych produktów spadają, a koszty nam rosną”, pytał rozgoryczony rolnik. „Na wsi PiS to jest totalne zero już”, skwitował młody mężczyzna. Kto w takim razie powinien po wyborach zostać nowym ministrem rolnictwa? „Kołodziejczak to się do cyrku nadaje”, przekonywał rolnik. „Przywróćcie nam Leppera!”, zaapelował kolejny. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie mieszkańców wsi, którzy za kilka tygodni zadecydują o być lub nie być rządu PiS.

Kaczyński drugi PIŁSUDSKI ! PiS totalne ZERO! Mieszkańcy wsi OBALĄ rząd? | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.