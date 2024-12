Kasia Tusk głaszcze psa stopą. Ma w tym cel! To prawdziwy hit

Marianna Schreiber pokazała, co konkretnie poprawiła w twarzy: "Przypiłowane kości" to nie wszystko!

Perfekcyjny kadr? Tylko z psim sprytem!

Pierwsza scena pokazuje Katarzynę Tusk w idealnie zaaranżowanej chwili: ubrana w elegancką, niebieską piżamę, z filiżanką kawy w dłoni, nonszalancko oparta o ścianę. Obok niej leży jej pies, jakby doskonale rozumiał, że trwa ważna sesja zdjęciowa. Internauci są pełni podziwu: „Jak Ty to robisz, że Twój pies zawsze tak pięknie pozuje do zdjęć?”

Ale rzeczywistość nie jest tak idylliczna. Kolejne ujęcie odsłania kulisy tej „perfekcji” – Kasia delikatnie głaszcze psa stopą, żeby utrzymać go w bezruchu. Sprytne? Zdecydowanie! I jak się okazuje – bardzo skuteczne. Jednak prawdziwy hit przychodzi chwilę później – zdjęcie „dog modela” zmienia się w pełen ruchu, rozmazany obraz, z wystawionym językiem i błyskiem szaleństwa w oczach czworonoga. Podpis? „Mój pies na 99% zdjęć”. Każdy właściciel psa doskonale to rozumie!

Internauci komentują z humorem i podziwem

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, które pokazują, że filmik Kasi Tusk trafił w samo sedno psiej rzeczywistości:

„A jak udaje się utrzymać taki porządek i super stan podłogi przy tak dużym psie? 🤔” – pyta jedna z fanek, podziwiając nieskazitelne wnętrze.

„Cudowny 🤩” – proste, ale pełne zachwytu słowa.

„😂 Uroczy” – krótko, ale trafnie!

„To i tak cud, że kawa na tacy z filmiku przetrwała do zrobienia zdjęcia w filiżankach. 😂❤️”

„W końcu widać, że jest prawdziwym psem, jest w nim życie! 😂😂 A jaka to rasa? Śliczny 🤩 Mój odwraca głowę, chyba że powiem ‘masz’, ale już mi nie wierzy. 🤣🤣🤣”

Te komentarze pokazują, że autentyczność i humor zawsze wygrywają, nawet w świecie perfekcyjnych kadrów Instagrama.

Kasia Tusk – mistrzyni idealnego chaosu

Filmik Kasi pokazuje coś więcej niż tylko trik na idealne zdjęcie. To także przypomnienie, że za perfekcyjnymi ujęciami stoją małe sztuczki, cierpliwość i zrozumienie dla psich wybryków. Kasia udowadnia, że nawet w pozornie idealnym świecie Instagrama jest miejsce na autentyczność, humor i odrobinę chaosu.

Jedno jest pewne – Kasia Tusk i jej „dog model” to duet, który nie tylko inspiruje do stylowych zdjęć, ale też potrafi rozbawić do łez. A jej pies, choć nie zawsze perfekcyjny w pozowaniu, ma w sobie mnóstwo uroku, który doceniają tysiące fanów.

Poniżej zdjęcia Kasi z rodziną i psem. Zapraszamy!