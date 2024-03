Kasia Tusk pokazała menu na świąteczne śniadanie, a tam... Kiełbasa z gruszką, sałatka bez majonezu i gratin

Szok, to mało powiedziane

A to dopiero!

Kasia Tusk zdecydowanie jest perfekcjonistką. Każde zdjęcie, jakie umieszcza na swoim profilu na Instagramie czy na swoim blogu jest dopieszczone w najdrobniejszych szczegółach, podobnie jak jej stylizacje. Podobną dbałość wykazała także przy dekorowaniu swojego domu. Jak się okazuje, także świąteczne śniadanie zaplanowała z wyprzedzeniem. Co stanie na stole córki premiera?

Blogerka wymieniła jajka faszerowane, bruschetta, rolki z sadzonymi jajkami i gratin z ziemniaków, biała kiełbasa duszona z żurawiną i gruszką oraz lekka sałatka z ogórkiem, awokado i koperkiem.

- A na deser? Maliny zapiekane pod koglem moglem? Podsmażana chałka? A może desery przyniosą goście? O! Na przykład tego mazurka z kremem pistacjowym? Prosty w przygotowaniu, a wygląda i smakuje jak prawdziwy popis francuskiego cukiernika - napisała Kasia Tusk na Instagramie.

Menu może zaskakiwać niestandardowym podejściem do tradycyjnych potraw. Choć nie zabraknie takich specjałów jak jajka czy biała kiełbasa, będą podane w nietypowy sposób. Z kolei zamiast uwielbianej przez Polaków sałatki jarzynowej z majonezem postawiła na lżejszą i bardziej nowoczesną sałatkę z awokado. To na pewno ciekawy sposób, by urozmaicić świąteczne śniadanie. Internauci także są zaintrygowani.

"Wygląda bardzo apetycznie!"; "Świetne menu! Dzięki za inspirację!"; "Ja na Wielkanoc robię tartę cytrynową z bezą. Jakoś w ciągu roku nie ma okazji, a tu mi pasuje idealnie"; "Super menu. Jak dla mnie takie są najlepsze, właśnie aby dostosować do siebie niż były rzeczy, które je się na siłę albo potem zostają" - czytamy w komentarzach.

