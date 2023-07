Krystyna Pawłowicz przypadkowo pokazała to zdjęcie! Później się tłumaczyła

to już 5 lat!

Kto by pomyślał?

Krystyna Pawłowicz lubi dzielić się wypomnieniami ze swojej młodości z internautami. Nie raz pokazywała, jak wyglądała w czasie studiów lub wcześniej. Na jej profilu na Twitterze można także znaleźć zdjęcia z młodości jej matki czy babki, a nawet portrety, które rysowała ponad 40 lat temu.

Pierwszy raz sędzia TK udostępniła zdjęcie przez przypadek! To kolejne zdjęcie z jej młodości, gdy z szerokim uśmiechem i okularami przeciwsłonecznymi uśmiecha się do obiektywu. Ma też luźną bluzkę na wiązanych ramiączkach. Zastanawiające mogły być jednak słowa, które dołączyła do posta.

- No, spojrzałam do lustra… Nie jest źle…A ty też pokaż swe lico… Widzę, że się wstydzisz i dajesz jakiś rysunek… - napisała.

Wielu internautów mogło się poczuć skonsternowanych słowami, które wydawały się wyrwane z kontekstu. Krystyna Pawłowicz wytłumaczyła jednak wszystko w kolejnym poście.

- Ten wpis trafił tu nie wiem jak. Był odpowiedzią na wpis jakiejś niespecjalnie lubiącej mnie osoby, która kazała mi spojrzeć na siebie w lusterku… Odpowiedziałam tym wpisem, prosząc, by ta ładna też pochwaliła się swym odbiciem, ale odpowiedź samodzielnie ulokowała się tutaj… - stwierdziła.

- Już za stara jestem na tę maszynkę, często muszę poprawiać różne wpisy lub mylę się z przyciskami – dodała.

Mimo pomyłki nie usunęła zdjęcia i zgarnęła wiele komplementów od użytkowników Twittera. „I bardzo dobrze, inaczej większość z nas by nie zobaczyła tego zdjęcia!”, „Kryśka to ty fajna laska byłaś Tyle, że ja zawsze wolałem sportsmenki od globusów”; „Pani Profesor, Pani Krystyno, jest Pani piękną kobietą, wspaniałym człowiekiem i wybitnym politykiem! Zdjęcie cudne!” – czytamy.

QUIZ: Poznaj polityka po 3 słowach. Ten quiz to pestka! Pytanie 1 z 10 Którego polityka opisują słowa: wąsy, bigos, szogun Aleksandra Kwaśniewskiego Leszka Millera Bronisława Komorowskiego Dalej

No,spojrzałam do lustra….Nie jest źle..😎A ty też pokaż swe lico..😂Widzę,że się wstydzisz i dajesz jakiś rysunek…😂😂😂😂 pic.twitter.com/CJKbsY442P— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) July 28, 2023