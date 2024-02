Krzysztof Stanowski mieszka jak król. Ma willę w sosnowym lesie. Ogromna posiadłość [ZDJĘCIA POWALAJĄ]

Agata Duda jak księżna Diana! Mało kto by się spodziewał, co je łączy

Krzysztof Stanowski od lat jest w świecie mediów. To znany dziennikarz sportowy, który ostatnio zaskoczył, gdy przeprowadził (wraz z redaktorem Robertem Mazurkiem) wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. W czasie rozmowy ujawnił też, że chce spróbować swoich sił w polityce i zamierza kandydować na prezydenta Polski. To sprawiło, że o Stanowskim zrobiło się bardzo głośno. My sprawdziliśmy, jak mieszka Stanowski. Jaki ma dom? Będziecie pod wrażeniem, bo mało kto może pochwalić się taką willą!

Dom Krzysztofa Stanowskiego to istny pałac w środku lasu! Jak mieszka Stanowski?

Krzysztof Stanowski może się pochwalić bardzo eleganckim i nowoczesnym domem pod Warszawą, który śmiało można nazwać wręcz rezydencją. Stanowski mieszka w pięknym miejscu, bo jego dom jest otoczony dosłownie... lasem! Wszędzie rosną piękne, wysokie sosny. Do m robi ogromne wrażenie, bo jest zaprojektowany w nowoczesnym, prostym stylu. Dużo tam szkła, ale we wnętrzach są też drewniane elementy, które dodają przytulnego charakteru. W środku królują modne kolory: szarości, szafiry, czy elementy żółtego.

Altanka, miejsce do wypoczynku i uprawniania sportu. Tak wygląda leśna posiadłość Stanowskiego

Ogromne wrażenie robi też otoczenie domu Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz ma tak ogromną posesję, że do koszenia wykorzystuje profesjonalny sprzęt, czyli kosiarkę - traktorek. Stanowski zaplanował posiadłość tak, by było tam miejsce do rekreacji: zabawy dla dzieci, uprawniania sportu i wypoczynku. Uwagę zwraca obszerna altanka, w które dziennikarz i jego bliscy mogą wypoczywać. Zdecydowanie, to wszystko trzeba po prostu zobaczyć.

