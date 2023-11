Mamy zdjecia

Kwiatkowski pakuje na mrozie! Kondycji można mu pozazdrościć

Pogoda w wielu miejscach w Polsce nie zachęca do opuszczenia domu. Tylko tym najbardziej zdeterminowanym osobom wystarcza silnej woli, by ćwiczyć na świeżym powietrzu. Zdecydowanie należy do nich senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski!