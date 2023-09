Wyjątkowy dzień u Wałęsów

Lech Wałęsa kończy dziś 80 lat. Z żoną Danutą idą przez życie razem już ponad pół wieku. Tak się zmieniali [ZOBACZ GALERIĘ]]

KLIK 11:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Lech Wałęsa obchodzi 29 września okrągły jubileusz - 80. urodziny. Były prezydent świętuje w Gdańsku, o co zadbały władze tego miasta, planując szereg wydarzeń z jego udziałem, o czym też pisaliśmy. Jednak mimo że dla Lecha Wałęsy życie polityczne i jego działalność publiczna całe życie były bardzo ważne, to właśnie wsparcie żony Danuty dawało mu siłę do działania. Zobaczmy, jak na przestrzeni lat zmieniali się państwo Wałęsowie. [GALERIA]