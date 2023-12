Lech Wałęsa walczy z koronawirusem. Ujawniamy jego stan

Wałęsa znowu w szpitalu

Były prezydent Lech Wałęsa poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że jest w szpitalu." Trafił mnie covid..." - napisał na Facebooku. To już drugie zakażenie legendy Solidarności koronawirusem. Pierwszy raz chorował w styczniu 2022 r. Jak dziś czuje się pacjent? – Ma typowe objawy koronawirusa. Jest leczony farmakologicznie, jest pod dobrą opieką. Nie jest pod respiratorem – opowiada Marek Kaczmar, dyrektor biura Lecha Wałęsy. Kiedy widział się ze swoim szefem w szpitalu, były prezydent był zmęczony. Czy wiadomo, kiedy pacjent będzie mógł wyjść do domu? – Do końca tego tygodnia na pewno nie wyjdzie ze szpitala, każdy dzień może przynieść coś nowego – dodaje dyrektor Kaczmar.

Szybki rozwój koronawirusa

Jeszcze kilka dni temu Wałęsa podzielił się na Facebooku zdjęciami z Ustki, gdzie prawdopodobnie przebywał w sanatorium. Odwiedził też lokalny kościół. Czyli nic nie zapowiadało, że może zachorować na COVID i trafi do szpitala. Przypominamy, że pandemia COVID-19 nadal trwa, a obecnie weszliśmy w sezonowy szczyt zakażeń. Zapalenie płuc spowodowane koronawirusem, w tym jego najnowszymi wariantami, jest szczególnie groźne dla osób starszych i z obniżoną odpornością.