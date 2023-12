Lech Wałęsa w szpitalu. "Trafił mnie covid..."

Lech Wałęsa w szpitalu!

Jeszcze kilka dni były prezydent, który we wrześniu 2023 skończył 80 lat, czuł się bardzo dobrze. W niedzielę Lech Wałęsa podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciami z Ustki, gdzie odwiedził m.in kościół. A dziś we wtorek 5.12 poinformował, że zachorował na koronawirusa i trafił do szpitala. Lech Wałęsa sam udostępnił zdjęcie ze szpitala w swoich mediach społecznościowych.

- Trafił mnie Covid... - napisał były prezydent.

Wałesa zamieścił zdjęcie ze szpitalnego oddziału z maseczką ochronną na twarzy. Pod wpisem natychmiast pojawiły się słowa wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia od internautów. „Niech Pan się trzyma, panie prezydencie; życzę zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia. Cokolwiek by panu za zasługi obiecali po drugiej stronie niech pan nie idzie w stronę światła, to jeszcze nie czas. Polska wciąż Pana potrzebuje” – piszą internauci.

To kolejne zakażenie koronawirusem

To kolejne zakażenie koronawirusem Wałęsy. W styczniu 2022 roku pisał w mediach społecznościowych : "Nie mogę uwierzyć !!!! 1 - trzy razy zaszczepiony; 2 - pobrane trzy wymazy. Jestem zainfekowany" - napisał na Facebooku. "A - ból głowy. B - nie mogę rozgrzać ciała. C - odczuwam odrywanie ciała od kości. Nie mogę nic poradzić, nie czuję własnego ciała. Co robić".

Były prezydent ma rozrusznik serca

W marcu 2021 Wałęsa pomyślnie przeszedł operację wymiany baterii w rozruszniku serca. Rozrusznik wszczepiono byłemu prezydentowi w związku z problemami z sercem. W tym roku, wkrótce po 80. urodzinach, były prezydent trafił do szpitala. Jak podawano- powodem hospitalizacji były "szeroko rozumiane badania kontrole”.

Sonda Chorowałeś/aś na Covid-19? Tak Nie