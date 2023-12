Tyle dał dziewczynce pod Kościołem! Lech Wałęsa wybrał się na modlitwę w samo południe

Andrzej Duda na przedświątecznych zakupach! Co kupił prezydent?

Premier Tusk wrócił na święta do domu. W ręku torba od Jasia. Mamy zdjęcia!

Oto, co łączy Donalda Tuska i Szymona Hołownię! Piorunujące wieści

A TO DOPIERO

Jeden z najsłynniejszych polskich polityków Lecha Wałęsa niedawno przebywał w szpitalu z powodu problemów zdrowotnych. Podobno zachorował na koronawirusa, ale w międzyczasie nabrał trochę sił, żeby pojawić się na chwilę w Sejmie. Nie zamierzał opuścić tak ważnego wydarzenia, jakim było zaprzysiężeniu nowego rządu Donalda Tuska.

Teraz na szczęście były prezydent jest już całkiem zdrowy i celebrował dzisiejszą Wigilię (24 grudnia) na uroczystej Mszy Świętej w Kościele. Modlił się tam, klęcząc w skupieniu i samotności, czytając swój modlitewnik. Jednak to, co zrobił przed wejściem do świątyni zasługuje na uwagę! [ZOBACZ GELERIĘ]

i Autor: Marcin Gadomski/Super Express

Znany bohater „Solidarności” Lech Wałęsa nigdy widać nie przestaje wspomagać innych, dlatego przed wejściem do świątyni, postanowił przystanąć - i wspomóc najuboższych. Dziewczynka siedząca przed Kościołem chyba się tego nie spodziewała. Słynny noblista wręczył jej do ręki banknot o nominale 10 zl! Po czym udał się na modlitwę.

Politycy Od Kuchni - Lech Wałęsa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lech Wałęsa to niegdyś działacz związkowy i polski prezydent. A także przywódca i bohater opozycji demokratycznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Współzakładał i przewodniczył NSZZ „Solidarność”. Za swoje zasługi polityczne, otrzymał w 1983 roku Pokojową Nagrodę Nobla.