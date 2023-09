Lider Bayer Full na scenie z politykiem PiS. Oto, co powiedzieli o 800 plus

Sławomir Świerzyński śpiewał podczas sobotniego finału wojewódzkiego Bitwy Regionów, gdzie konkurowały ze sobą gospodynie w dziedzinie gotowania. Podczas koncertu lider Bayer Full wskazał na towarzyszący mu chórek i powiedział, że to jego dzieci, które obdarowały go wieloma wnukami. Przy okazji nawiązał do flagowego programu PiS czyli 800 plus.

- Czy 500 plus, czy 800 plus, to pierwszy raz od tysiąca lat państwo polskie coś nam dało, bo przeważnie to zabierało – powiedział.

Na scenie obecny był także wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, który wszedł w dyskusję. „Starajcie się, my chcemy wydać te pieniądze", stwierdził.

- No to jak nam 30 lat odejmą, to my to zrobimy. To by była jazda i zabrakłoby kasy! – zażartował wokalista.

Jak widać, według Sławomira Świerzyńskiego 800 plus to świetny powód, by pary starały się o dzieci. Nie jest tajemnicą, że od dawna jest związany z polityką. Obecnie skupia się na chwaleniu PiS-u, a wcześniej sam starał się o miejsce w Sejmie oraz należał do PSL-u. Mimo upływu lat zainteresowanie polityką nie minęło piosenkarzowi.

