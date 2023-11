Limuzyna z Komorowskim łamała przepisy. Były prezydent pędził po gorącą chałkę! [ZDJĘCIA]

Co myślicie?

Szybka jazda do piekarni

Przed południem samochód z Bronisławem Komorowskim jechał Aleją Solidarności na Pradze-Północ, a następnie skręcił w ulicę Szwedzką. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby kierujący limuzyną nie przejechał skrzyżowania na czerwonym świetle! Dokąd udał się były polityk, że aż tak musiał gnać? Okazało się, że do piekarni rzemieślniczej przy ulicy Stalowej. Jest to niewielki, ale bardzo popularny lokal z pysznymi wypiekami.

Komorowski kupuje

Kiedy Komorowski opuścił piekarnię, zapytaliśmy sprzedawczynię, co kupił były prezydent. Okazało się, że chałeczkę! My też kupiliśmy taki sam słodki, drożdżowy wypiek. Trzeba przyznać, że rumiana chałka jest wyjątkowo smaczna, a dodatkowo bardzo świeża - jeszcze ciepła. Można zrozumieć palącą chęć zjedzenia takiego rarytasu, ale czy apetyt na słodkie pieczywo usprawiedliwia wykroczenie drogowe? Niech czytelnicy sami odpowiedzą na to pytanie.

