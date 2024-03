Marianna Schreiber u Kuby Wojewódzkiego. Zapowiada MOCNĄ rozmowę!

Marianna Schreiber już raz była gościem programu Kuby Wojewódzkiego. Było to jesienią 2021 rok, a Schreiber stawiała pierwsze kroki w świecie mediów, było to niedługo po jej udziale w Top Model. Wówczas Wojewódzki pytał ją o sprawy związane z mężem Łukaszem Schreiberem, zadawał intymne pytanie. Ona sama mówiła o tym, że swoją medialną aktywnością chce zmienić życie żon osób publicznych. – Jest to bardzo trudne miejsce, w którym ja się znajduję. Poznałam męża, kiedy prowadził antykwariat. Ludzie myślą, że poleciałam za pieniędzmi i pozycją. Poleciałam za oczami, w których widziałam miłość. (…) Nie interesowałam się polityką, kiedy poznałam swojego męża – komentowała. – Chciałabym to przełamać, żeby żony osób publicznych mogły realizować swoje pasje, marzenia. (...) Jest niezwykle inteligentnym facetem. Mój mąż jest bardzo dobrym człowiekiem – zaznaczyła wówczas. Od tego czasu wiele się zmieniło! Przede wszystkim Schreiber ma za sobą zaistnienie w świecie politycznym, przygodę z muzyką, wojskiem - do czego wkrótce ma wrócić, a także działalność w walkach freak fight. Wiele zmieniło się w jej życiu prywatnym, bo niedawno mąż Schreiber ogłosił, że rozstał się z żoną: - Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej, że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji - powiedział w jednym z lokalnych portali metropoliabydgoska.pl.

Czego możemy się spodziewać tym razem? Marianna Schreiber zapowiada: - Dziś o 22:30 na antenie TVN u Kuby Wojewódzkiego będzie poważnie, smutno, nostalgicznie ale będzie też trochę uśmiechu.

Gdzie oglądać program "Kuba Wojewódzki"?

Program Kuby Wojewódzkiego, którego jednym z gości będzie Marianna Schreiber do obejrzenia na TVN we wtorek 12 marca 2024 o godz. 22:30.

Dziś o 22:30 na antenie TVN u Kuby Wojewódzkiego będzie poważnie, smutno, nostalgicznie ale będzie też trochę uśmiechu. Do zobaczenia. pic.twitter.com/p4zp8eHOI8— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) March 12, 2024