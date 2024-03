Porażające doniesienia o małżeństwie Marianny Schreiber i Łukasza Schreibera. To koniec?!

Małżeństwo Marianny i Łukasza Schreiberów powoli przechodzi do historii! Wskazują na to słowa Łukasza Schreibera, który udzielił wywiadu w portalu metropoliabydgoska.pl. W rozmowie z lokalnym medium Schreiber opowiadał o Bydgoszczy i tym, co zrobi dla miasta, jeśli zostanie jego prezydentem. W rozmowie pojawił się temat życia prywatnego polityka i jego małżeństwa. Schreiber został zapytany o niedawne komentarze posłanki Anny Marii Żukowskiej na temat kolan Marianny Schreiber, polityk odparł:

- Nigdy nie rozumiałem, jakie znaczenie może mieć wplątywanie spraw rodzinnych. Dlaczego ktoś, kto jest wzorowym ojcem siedmiorga dzieci ma być lepszym prezydentem albo posłem, a ktoś, komu w życiu osobistym gorzej się układa, nie sprawdzi się jako polityk? Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu - powiedział. Po czym dodał: - Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej, że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji. Każde z nas robi coś indywidualnie i na swój rachunek. Zawsze będę życzył mojej żonie powodzenia i to jest oczywiste, ale nie wiem, w jaki sposób miałoby to wpłynąć na funkcjonowanie Bydgoszczy… Po prostu jest to dla mnie zagadka trudna do rozwiązania.

Skontaktowaliśmy się z Marianną Schreiber. Odebrała od nas telefon, ale nie chciała rozmawiać, odsyłając na konto na Instagramie. Niżej publikujemy jej słowa.

Na platformie X zaś napisał: - Zawsze kochałam i kocham swojego męża. Niezależnie od tego co pokaże nasza przyszłość. Życzę mu powodzenia w wyborach.

Historia miłości Marianny Schreiber i Łukasza Schreibera

Wszystko zaczęło się jesienią 2013 roku w Złotych Tarasach. Marianna wówczas miała 19 lat i studiowała pedagogikę. Jest córką farmaceutki, a ojciec wykładał na różnych uczelniach. Młoda Marianna wcześniej nie interesowała się polityką, ale potem wszystko się zmieniło, chciała nawet wystartować do Sejmu. Łukasz w momencie początków znajomości miał 26 lat i był absolwentem administracji.

