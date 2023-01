Była gwiazdą "Wiadomości" i miała romans ze słynnym przestępcą. Teraz może być dumna z córki

Biskup Adam poszedł z kolędą. Nagle pojawiła się katechetka. To, co stało się potem, odbiera mowę

Marta Grzywacz do dziś jest aktywną dziennikarką. Znajduje się m.in. w kapitule "Lubuskich Wawrzynów", nagród przyznanych w kategoriach: utwory literackie, prace naukowe i dziennikarskie. Po odejściu z TVP, była prezenterka "Wiadomości" pracowała w magazynach "Gala", "Sukces" i "Zwierciadło". W 2005 wydawała i prowadziła program "Diagnoza" w Polsacie Zdrowie i Uroda. W latach 2006-2012 pracowała w RMF FM, potem był Polsat Cafe, "Focus", "Newsweek" czy "Gazeta Wyborcza". W 2017 nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się jej książka "Obrońca skarbów. Karol Estreicher – w poszukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki". Od 2020 jest dziennikarką internetowej rozgłośni Halo.Radio. Przypomnijmy, że jest także absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Związek z Bogusławem Bagsikiem

Prezenterka "Wiadomości" zanim nawiązała romans z Bogusławem Bagsikiem była w związku z dziennikarzem Adamem Pieczyńskim, który później został mężem Justyny Pochanke, gwiazdy "Faktów TVN. Na początku 2000 roku Marcie Grzywacz zlecono przeprowadzenie wywiadu z Bogusławem Bagsikiem, założycielem słynnej spółki Art-B, który przez pewien czas znajdował się na liście najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". - Coś między nami zaiskrzyło. Wiedziałam, że będą nam towarzyszyły spojrzenia ciekawskich i pytania, na które nie będę chciała odpowiadać - wyznała Grzywacz po latach na łamach magazynu "Na Żywo".

Niestety przedsiębiorca okazał się oszustem oskarżonym o zagarnięcie ponad czterystu milionów złotych, przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę własnej spółki. Wspólnie z Andrzejem Gąsiorowskim (64 l.) zbiegł do Izraela i był poszukiwany międzynarodowym listem gończym przez Interpol. W 1994 roku został zatrzymany na lotnisku w Zurychu, a dwa lat później odbyła się jego ekstradycja do Polski, gdzie został skazany na karę 9 lat pozbawienia wolności. Bagsik w więzieniu siedział od sierpnia 2002 do maja 2004 roku, kiedy został przedterminowo zwolniony. Niestety 10 lat później ponownie został zatrzymany w sprawie, w której Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ postawiła mu zarzut "wyprania" ponad 11 milionów złotych. W październiku 2019 roku wyrokiem Warszawskiego Sądu Okręgowego Bagsik został skazany na karę 6 lat więzienia i grzywnę 100 tys. zł oraz zobowiązany do "naprawienia szkody uczynionej przestępstwem poprzez zwrócenie pokrzywdzonym pobranych kwot pieniędzy". Niestety policja ciągle go szuka.

Córka Marty Grzywacz

Dziennikarka może być dumna z córki. Sonia Grzywacz (nosi nazwisko matki) studiuje psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest przewodnicząca Rady Samorządu Studentów UW. Na początku roku pochwalił się także, że została rzecznikiem praw studenta.