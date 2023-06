Marta Kaczyńska uczciła urodziny taty i stryja. Piękny gest

18 czerwca to szczególnie ważny dzień dla Marty Kaczyńskiej. 74 lata temu tego dnia na świat przyszedł jej ojciec i wuj. To z pewnością wspaniała okazja do świętowania, ale także do wspomnień. Choć zazwyczaj prawniczka rzadko udostępnia prywatne informacje czy zdjęcia w sieci, postanowiła zrobić wyjątek. Na swoim profilu na Facebooku przypomniała zdjęcie, które opublikowała 8 lat temu.

- Dziś urodziny mojego Ojca i Stryja – napisała wówczas.

W 2023 roku postanowiła przypomnieć internautom swój post, tym prostym i pięknym gestem uczcić urodziny swoich najbliższych. Dodała czarno-białe zdjęcie, na którym widać malutkich Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Maluchy mają identyczne loczki i ubranka – pasiaste sweterki i ogrodniczki. Są jak dwie krople wody! Zapewne tylko najbliżsi są w stanie ich od siebie odróżnić.

W komentarzach od razu pojawiły się życzenia urodzinowe dla Jarosława Kaczyńskiego. „Proszę przekazać od nas Polaków przede wszystkim zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności oraz siły w dążeniu dla dobra naszej Ojczyzny”; „Pani Marto, proszę przekazać Stryjowi wyrazy szacunku oraz najserdeczniejsze życzenia ,zdrowia i wszelkiej pomyślności”; „Wszystkiego najlepszego” – czytamy.

