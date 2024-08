Medalistka olimpijska próbowała swoich sił w polityce! Julia Szeremeta startowała w wyborach

Julia Szeremeta bez wątpienia odniosła ogromny sukces podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, na zawsze wpisując się do historii polskiego boksu. 20-latka pokonała swoją rywalkę z Portoryko, awansując w ten sposób strefy medalowej w wadze piórkowej. To oznacza, ze w zasadzie zagwarantowała sobie co najmniej brązowy medal. Co więcej, to pierwszy medal od 32 lat, który Polska dostanie w tej dyscyplinie.

Nie zawsze jednak szczęście uśmiechało się do Julii Szeremety. Mało kto wie, że sportsmenka startowała w tegorocznych wyborach samorządowych z list Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Kandydowała do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Nie odniosła sukcesu, zdobywając 1409 głosów.

Mimo to zapamiętał ją jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który pochwalił się jej plakatem wyborczym na swoim profilu na Twitterze. - Brawo Julia Szeremeta! Nasza medalistka olimpijska - napisał.

To doskonały przykład, który pokazuje, żeby nigdy się nie poddawać! Porażka na jednym polu nie oznacza, że nie można być najlepszym na innym. Można mieć pewność, że młodziutka Julia Szeremeta odniesie jeszcze nie jeden sukces! Jak na razie w boksie należy do ścisłej czołówki.

