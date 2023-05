Monika Miller uwieczniła namiętne igraszki z ukochanym. Gorące zdjęcia w sieci!

Monika Miller jest w szczęśliwym związku z Pavlem, a ostatnio postanowili się przeprowadzić i zamieszkać razem. Choć dla artystki był to bardzo trudny i męczący czas, nie straciła optymizmu. - Carpe diem… Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Staram się żyć z dnia na dzień, chwytać każdy dzień. Pomaga mi to doceniać wszystkie chwile, szczególnie te z ludźmi, którzy dużo dla mnie znaczą. Pamiętajcie, o tym i bądźcie wdzięczni za to co jest tu i teraz. Łatwo mówić, trudniej robić – napisała jakichś czas temu na Instagramie.

Cały czas może też liczyć na wsparcie ukochanego, którego coraz częściej pokazuje w swoich mediach społecznościowych. Kilka razy pojawili się razem na ściankach, a sama Monika Miller zamieściła w sieci kilka zdjęć z namiętnych igraszek. Widać na nich, jak para się przytula i romantycznie całuje. Udowadniają, że para nie widzi poza sobą świata, a ich uczucie rozkwita!

Nic zresztą dziwnego. W końcu Pavel poznał już bliskich Moniki Miller, a nawet spędzili razem święta wielkanocne. Wychodzi na to, ze zakochani traktują się bardzo poważnie!

