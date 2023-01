Monika Olejnik przekazała wianek Owsiakowi. Zaczął się hejt. Łyżka dziegciu w beczce miodu

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspierają miliony Polaków, wrzucają oni pieniądze do puszek wolontariuszy, czy biorą udział w różnych aukcjach. Te największe dzieją się w Internecie za pośrednictwem Allegro. Swoje dary na licytację przekazują popularni aktorzy, piosenkarze, sportowcy, dziennikarze i politycy. Wystarczy wspomnieć chociażby Igę Świątek, która na WOŚP przekazała swoją rakietę z autografem i dorzuciła do tego bilet na tegoroczny Roland Garros. Na 3 stycznia rano kwota licytacji to już ponad 125 tysięcy złotych. Naszą najlepszą tenisistę za ten gest spotkała fala obrzydliwego hejtu. Niestety na podobne zachowanie natrafiła już Monika Olejnik, która przekazała Jurkowi Owsiakowi wianek w barwach Ukrainy. - Mój #Ukraiński Wianek” przekazuje Jurkowi Owsiakowi na aukcje @fundacjawosp ♥️♥️ To wyjątkowy wianek, który wykonały dziewczyny z Ukrainy. Podróżował ze mną do ciekawych miejsc, min był na czerwonym dywanie w Cannes, o czym pisały światowe media❤️ To symbol szacunku i siły dla UKRAIŃSKICH KOBIET, DLA UKRAINY - napisała dziennikarka na Instagramie i umieściła pod nim krótki filmik.

Pod postem zaroiło się od wielu pozytywnych komentarzy. Niestety trafił się także o wiele mniej przychylny, przez co można powiedzieć, że trafiła się łyżka dziegciu w beczce miodu, która psuje odbiór pięknego gestu Moniki Olejnik. - A potem udajcie się wspólnie na akademię z okazji urodzin tego " przyjaciela " Polaków - Bandery - czytamy w jednym z komentarzy.

Jeśli chodzi o znanych polityków, to senator Jacek Bury na aukcję WOŚP przekazał mecz tenisa ze swoim udziałem oraz piłkę z autografem Igi Świątek (na razie aukcja za 2025 zł), a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski bluzę Campus Polska Przyszłości z podpisem (póki co 610 zł).