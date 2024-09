Morawiecki pogrążony w żałobie. Napisał o "wyrwie w sercu": Romek swoim życiem dawał świadectwo walki o wolność

Mateusz Morawiecki żegna zmarłego kolegę

W poniedziałek (23 września) były premier Mateusz Morawiecki przekazał smutną wiadomość o śmierci Romana Zwiercana, działacza opozycji antykomunistycznej i Solidarności oraz Solidarności Walczącej, której jednym z twórców był ojciec byłego szefa rządu, Kornel Morawiecki. Były premier umieścił na platformie X (dawny Twitter) poruszający wpis o zmarłym:

Śmierć Romka Zwiercana jest wielką wyrwą w sercach nas wszystkich którzy Go znali. Romek swoim życiem dawał świadectwo walki o wolność i godność dla każdego człowieka, bez względu na jego przekonania. Dla nas, środowiska osób wywodzących się z Solidarności Walczącej, Romek jest postacią szczególnie cenną, ze względu na swój dar szerokiego pola działania – jako organizator i wykonawca wielu działań w podziemiu. A kiedy skończyła się walka z systemem komunistycznym, Romek organizował i pomagał ludziom, którzy zmagali się z biedą i wykluczeniem w czasach III RP.

Dalej Morawiecki wskazał: - Romku, dla nas, ludzi którzy mieli szczęście Ciebie znać, pozostawiłeś świadectwo swego życia. Wierzymy, że dobry Bóg wezwał Ciebie do siebie, bowiem potrzebuje tam Twojej pomocy. Potrzebuje pomocy w krzewieniu dobra, sprawiedliwości i prawdy tu, na ziemi.

Kim był Roman Zwiercan?

Roman Zwiercan urodził się w 1962 roku. Już w latach 80. zaczął działać w opozycji antykomunistycznej. Od 1984 był członkiem Solidarności Walczącej. To on stał za słynną akcją z 1987 roku, gdy to przygotował ładunek wybuchowy i zdetonował go przed gmachem Komitetu Miejskiego PZPR w Gdyni. W 2021 roku został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Prywatnie był mężem byłej posłanki Małgorzaty Zwiercan, która zasiadała w Sejmie od 2015 do 2019 roku i dostał się do parlamentu z ramienia Kukiz ‘15, potem była w kole Wolni i Solidarni, a po jego rozpadzie została posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z OSTATNIEGO POŻEGNANIA PROF. LWA-STAROWICZA

Mocne słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na pogrzebie Jerzego Stuhra w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.