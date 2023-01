Na profilu fan clubu Jędraszewskiego pojawiły się słowa o kobiecie! Internet huczy

Arcybiskup Marek Jędraszewski zwykle chętnie zabiera głos na tematy związane z gender, LGBT, kobietami czy rodziną. Podczas niedawnego wystąpienia nie owijał w bawełnę! - Walczy się dzisiaj z Panem Bogiem, w jego miejsce stawiając człowieka. Odrzucając Pana Boga, odrzuca się prawdę o Trójcy Świętej, w konsekwencji także o kobiecie, mężczyźnie, małżeństwie, rodzinie. Tak to dzisiaj jest. Taka to treść współczesnego zmagania o Boga i o człowieka - wypalił Marek Jędraszewski. Słowa te zacytował w weekend fan club metropolity krakowskiego na Twitterze. W sieci zawrzało. Wielu intrenautów rozsierdziły analizy Jędraszewskiego. - To Wam się w głowach po przewracało i stawiacie siebie w miejsce Boga - to jeden z łagodniejszych wpisów. - Czas aby dotarło... Nikt nie walczy z Bogiem. Zło zalęgło się w instytucjach kościelnych - stwierdził inny użytkownik Twittera. Marek Jędraszewski burzę wywołał także na pasterce, gdzie podczas kazania odniósł się m.in. do się m.in. do ustawy "Lex Czarnek 2.0".

