Niebywałe, jak zaczęło się małżeństwo Danuty Holeckiej. Zakochała się w żonatym

Danuta Holecka poznała swojego przyszłego męża, Krzysztofa Dunina-Holeckiego, w Warszawie. W stolicy studiowała ekonomię i właśnie w czasie nauki zakochała się w mężczyźnie. Poznała go dzięki temu, że ten organizował wyjazdy studenckie do pracy sezonowej do Norwegii. Jak się jednak okazało, Krzysztof Dunin-Holecki był już żonaty. Mimo to postanowił oświadczyć się Danucie Holeckiej po trzech tygodniach znajomości, a z dotychczasową zoną wziął rozwód.

- Kiedy wychodziłam za mąż, byłam bardzo młoda i chciałam tylko kochać, być kochaną i mieć zdrowe dzieci. I o to prosiłam Boga – mówiła dziennikarka w jednym z wywiadów dla „Życia na gorąco”.

Para pobrała się po rozwodzie Krzysztofa Dunina-Holeckiego, choć datę uroczystości przekładano trzy razy. W końcu jednak udało im się zalegalizować związek, a wkrótce na świecie pojawiły się ich dzieci: bliźniaki Stefan i Julian.

- Stefek woli rzeczy luźne, a Julek obcisłe. Pierwszy jest bardzo pracowity, solidny, a drugi dopiero jak ma nóż na gardle, to zakasuje rękawy - opowiadała o swoich dzieciach w "Dobrym Tygodniu".

Małżeństwo jest do siebie do dziś, a 16 lipca 2023 obchodzili 30. rocznicę ślubu.

