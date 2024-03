Obiecanki CACANKI! Same PLUSY! Polacy PODSUMOWALI 100 dni rządu Tuska

i Autor: Super Express Obiecanki cacanki. Polacy o 100 dniach rządu.

Komentery Adama Federa

Mija 100 dni rządów Donalda Tuska, tymczasem z zapowiadanych przez Koalicję Obywatelską 100 konkretów na 100 dni rządu, udało się zrealizować jedynie kilkanaście. Podwyżki dla nauczycieli, obniżka VAT dla sektora „beauty” do 8 proc., czy finansowanie in vitro z budżetu państwa to nieliczne obietnice, które rząd wprowadził w życie. Dziesiątki „konkretów” mają stać się prawem w bliskiej przyszłości, ale już wiadomo, że na niektóre z nich, na razie nie ma co liczyć. Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na jeden z warszawskich bazarów i pytał Polaków, czy wybaczą rządowi tę opieszałość. To trzeba zobaczyć!