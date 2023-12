Oto, co łączy Donalda Tuska i Szymona Hołownię! Piorunujące wieści

Spis treści

Donalda Tuska i Szymona Hołownię więcej dzieli niż łączy. Tusk mógłby być ojcem Hołowni!

Na pierwszy rzut oka Donalda Tuska i Szymona Hołownię więcej dzieli, niż łączy. Jeden jest doświadczonym politykiem, który od lat zajmuje ważne stanowiska w kraju i na arenie międzynarodowej, drugi ma niewielkie polityczne doświadczenie. Tusk to z wykształcenia historyk po Uniwersytecie Gdańskim, a Hołownia co prawda studiował psychologię na SWPS, ale studiów nie ukończył. Tusk to starszy kolega Hołowni, bo urodził się w 1957 roku, a marszałek Sejmu mógłby być jego synem, urodził się w 1976 roku. Jednak jest też coś, co ich łączy. Ujawniamy!

Co łączy Tusk i Hołownię? Mało kto zwraca uwagę na ich drugie imię

Mało kto zwraca uwagę, na to jak obaj panowie się nazywają. I tu niespodzianka: obaj na drugie imię mają Franciszek. Donald Tusk dostał je po dziadku, Franciszku Dawidowskim, ojcu swojej mamy, Ewie Tusk, z którą miał bardzo dobry kontakt.

- Od dziecka kojarzyła mi się ze słońcem. Moje pierwsze wspomnienie to mama w okularach przeciwsłonecznych. Uśmiechnięta, bardzo dobra, no i blondynka. Kochałem ją bez pamięci - powiedział o mamie w 2020 roku Donald Tusk.

Komu Szymon Hołownia zaś swoje drugie imię Franciszek zawdzięcza, tego nie wiadomo, ale pewnym jest, że nadał on imię Franciszka swojej starszej córeczce Marii.

Co oznacza imię Franciszek? W Polsce jest bardzo popularne

Franciszek to bardzo popularne w Polsce imię, szczególnie w ostatnich latach często jest nadawane chłopcom. Skąd pochodzi i co oznacza? Jak podaje Deon.pl: "Jest to imię wywodzące się z języka włoskiego. Pochodzi ono od określenia francesco 'Francuz, Francuzik', jakim kupiec Piotr Bernardone nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem. Pod takim imieniem znany jest powszechnie. Na popularność tego imienia wpłynęła niewątpliwie kanonizacja Franciszka z Asyżu. Imię propagowali od średniowiecza członkowie zakonów franciszkańskich; później i jezuici szerzyli to imię (po kanonizacji św. Franciszka Ksawerego)".

