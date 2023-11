Kasia Tusk w góralskiej knajpie. Ile kosztowało jedzenie?

Kasia Tusk jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco pozostaje w kontakcie z fanami. Najczęściej pokazuje swoje pomysły na stylizacje, choć zdarza się, że dzieli się tym, jak spędza swój czas. Ostatnio na Instastory dodała kilka zdjęć z malowniczego, jesiennego Zakopanego.

- Odkrywam na nowo polskie góry i muszę przyznać, że to poniekąd Wasza zasługa. Część z Was pewnie pamięta, że od lat moje serce bije mocniej, gdy tylko usłyszę o Val di Fiemme czy Cortinie d’Ampezzo we włoskich Dolomitach, ale przyszedł czas, aby się przełamać i odkryć na nowo miejsca, które jak przez mgłę pamiętałam z dzieciństwa. Wrócę do Was z moimi zakopiańskimi poleceniami, gdy tylko zjem ostatniego (prawdziwego!) oscypka – napisała na swoim blogu Make Life Easier.

Podczas swojego pobytu w górach postanowiła spróbować dań z restauracji pięknie usytuowanej wśród gór i lasów. Jak pokazała na jednym z InstaStory, zamówiono pokaźny obiad z deserem. Co i za ile kupiła? Na stole znalazły się knedle ze śliwkami za 35 zł, babkę ziemniaczaną za 33 zł i malizny z palonym mlekiem za 32 zł, a do tego napój. Bez napoju to koszt 100 zł za trzy dania.

Czy to już paragon grozy? Zdania zapewne będą podzielone, warto jednak pamiętać, że w tak atrakcyjnych turystycznie miejscach ceny zawsze są wyższe niż w mniej znanych miejscowościach.

