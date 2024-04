Partyjna limuzyna przywiozła panią Basię do siedziby PiS. Przyjechała pogratulować prezesowi! [MAMY ZDJĘCIA]

Nieoceniona, wielce oddana, jedna z najbardziej zaufanych osób Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie PiS w Warszawie. Od wielu lat Barbara Skrzypek pełniła funkcję dyrektora biura prezydialnego partii i jak nikt inny poznała największe tajemnice PiS. W maju 2020 roku przeszła jednak na emeryturę. - Od czasu do czasu przyjeżdża do nas. Tęskni i my też tęsknimy – opowiada nam jeden z polityków PiS.

Barbara Skrzypek pojawiła się też ostatnio na Nowogrodzkiej. Przywiozła ją partyjna limuzyna. Cel wizyty? - Pani dyrektor odwiedziła prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wielu znajomych, których tam zostawiła. Złożyła gratulacje panu prezesowi po wygranej PiS w wyborach samorządowych. To była towarzyska wizyta. Pani dyrektor jest na Nowogrodzkiej zawsze mile widziana, bo poświęciła tu duży kawałek życia – zaznacza w „Super Expressie” Ryszard Czarnecki. - Była prawdziwą ostoją biura prezesa, świetnie zarządzała zespołem. Bardzo cenię osoby, które u nas pracują, ale pani dyrektor była nieoceniona – podsumowuje Ryszard Czarnecki.

Kim jest pani Basia?

Barbarę Skrzypek zna każdy, kto chociaż trochę interesuje się polityką. Chociaż szerszej publiczności znana jest ona jako "pani Basia". Przez lata była ona dyrektor biura na Nowogrodzkiej. To ona przyjmowała interesantów, znała plan pracy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a wielu widziało w niej osobę, która jest najbliżej ucha prezesa i cieszy się jego wyjątkowym zaufaniem. Zresztą Kaczyńskiego Barbara Skrzypek zna już od początku lat 90., bo wówczas pracowała jako jego sekretarka. – Ona zwraca się do niego szefie, on do niej Basieńko – opowiadał niegdyś jeden z pracowników szefa PiS w rozmowie z "Polityką".

