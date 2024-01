Piękna dziennikarka idzie do TVP? Ma poprowadzić "Panoramę"! Kim jest Ewa Gajewska?

Tak więźniowie "przywitali" Kamińskiego w Radomiu? Przerażające wideo niesie się po sieci. Wiemy, co na to Służba Więzienna!

Nowa "Panorama"

Do 19 grudnia 2023 roku "Panorama" była standardowo nadawana codziennie o godz. 18.00. Po tym, jak doszło do przejęcia (w mocno kontrowersyjnych okolicznościach) mediów publicznych przez nowy rząd, przez następne dni program nie został jednak wyemitowany. Następnie poinformowano, że nowym szefem "Panoramy" i głównym prowadzącym zostanie Jarosław Kulczycki, który wrócił do Telewizji Polskiej po ośmiu latach przerwy, zaś drugim Piotr Jędrzejek, który przeszedł z redakcji Polsat News. Program ponownie pojawił się na antenę w środę 10 stycznia. Nadawany jest o nowej porze – godz. 22.30 (w sobotę i niedzielę o 22.20).

Teraz drogą Jędrzejka ma podążyć Ewa Gajewska. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, prezenterka odchodzi z Wydarzeń 24 (Grupa Polsat Plus) i zostanie trzecią prowadzącą „Panoramę” w TVP2. Dziennikarka miała już nawet złożyć wypowiedzenie w dotychczasowym miejscu zatrudnienia, jednak ma zadebiutować w "Panoramie" dopiero za kilka tygodni.

Ewa Gajewska od 2008 r. pracuje w Grupie Polsat Plus. Związana była z Polsat News, gdzie prowadziła serwisy m.in. "To jest dzień" oraz "Godziny szczytu". Od trzech lat pracowała w Wydarzeniach 24.

To nie jedyne transfery z Polsatu do TVP. Poranki i serwisy w stacji prowadzi też Wioleta Wramba, dotąd prezenterka Wydarzeń 24. Materiały społeczne do nowego programu informacyjnego TVP1 „19.30” przygotowuje Małgorzata Nowicka-Aftowicz. W ostatnich latach była reporterką programu „Raport” w Polsat News. Wcześniej była związana m.in. z Superstacją i Nową TV. Do zespołu „19.30” dołączyła też Milena Bobrowska, dziennikarka, która w Polsat News zajmowała się m.in. tematyką medyczną. Wcześniej związana była z TVN24. Z Telewizją Polsat żegna się też prezenter pogody Jarosław Kret, który wcześniej wiele lat był związany z Telewizją Polską. Z kolei w lutym br. nową prowadzącą serwisu „19:30” będzie Monika Sawka, dotąd prezenterka bocznych wydań „Wydarzeń”.

