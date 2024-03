Tabletka "dzień po". Działanie, skutki uboczne, dla kogo? Wyjaśniamy i obalamy mity

Spis treści

6 marca w Senacie odbyło się głosowanie nad przyjęciem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która przewiduje dostępność jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych – octanu uliprystalu – dla osób powyżej 15 lat. Wcześniej, podczas debaty, senatorowie PiS złożyli wniosek o odrzucenie nowelizacji. Wniosek jednak nie przeszedł. Za przyjęciem nowelizacji Prawa farmaceutycznego bez poprawek głosowało 58 senatorów, przeciw było 33 senatorów, a 3 wstrzymało się od głosu.

Tabletka "dzień po" w UE bez recepty

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, omawiając treść nowelizacji podkreślił, że prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, poza Polską i Węgrami, tabletka "dzień po" jest dostępna bez recepty. Ocenił, że o bezpieczeństwie tych pigułek świadczyć może fakt, że co roku w Polsce jest ich sprzedawanych na receptę około 200 tys., w innych krajach "milionowe ilości", a przy tym brak jest zgłaszanych działań niepożądanych oraz negatywnego wpływu na zdrowie kobiety. "Stosowany oczywiście według wskazań nie spowoduje żadnych uszczerbków na zdrowiu".

Czym jest pigułka "dzień po"? Antykoncepcja awaryjna nie usuwa ciąży

Czy jest pigułka "dzień po"? To inaczej antykoncepcja awaryjna. Co przede wszystkim należy wyjaśnić - nie jest to tabletka wczesnoporonna, tylko zapobiegająca ciąży. Pigułka "dzień po" nie usuwa ciąży, tylko ma za zadanie do niej nie dopuścić. Hamuje lub opóźnia owulację, jeśli ta jeszcze nie nastąpiła, a także uniemożliwia zagnieżdżenie się zarodka. Jeśli doszło do zagnieżdżania się zarodka w błonie śluzowej macicy, to tabletka "dzień po" będzie nieskuteczna, bo nie wpływa na obumarcie istniejącego zarodka, tylko zapobiega zapłodnieniu. Ulipristal acetate (octan uliprystalu) to tzw. modulator receptora progesteronu - działa poprzez opóźnianie lub zahamowanie owulacji. Antykoncepcja awaryjna, potocznie nazywana tabletką "dzień po", stosowana jest już po odbytym stosunku seksualnym, który był niezabezpieczony lub gdy inne zastosowane metody antykoncepcji okazały się niewystarczające.

Tabletka "dzień po". Kiedy przyjmować? Czy ma skutki uboczne?

W jakim czasie należy przyjąć tabletkę "dzień po"? 1 tabletkę należy przyjąć do 120 godzin, czyli do pięciu dób od stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub gdy inne metody antykoncepcji zawiodły. Ważne, by pamiętać, że z każdą upływającą od stosunku godziną skuteczność pigułek maleje.

Co się dzieje z kobietą po zażyciu tabletki "dzień po"? Do organizmu trafia duże stężenie hormonów, które może, ale nie musi, skutkować działaniami niepożądanymi. Tymi, które czasem po jej zażyciu występują, mogą być:

bóle i zawroty głowy

nudności

złe samopoczucie

bóle podbrzusza

biegunki

krwawienie lub plamienie, ew. czasowe zaburzenia cyklu

pogorszenie nastroju.

Jak skuteczna jest tabletka "dzień po"?

Skuteczność pigułek określa się w skali Pearla na ok. 1. Oznacza to, że na 100 kobiet, które przyjęły pigułkę w ciągu roku, jedna - mimo jej zastosowania - zaszła w ciążę. Od lipca 2017 r. tzw. tabletki dzień po w Polsce są dostępne tylko na receptę. Istota procedowanych w tej chwili rozwiązań sprowadza się do uchylenia tego przepisu, co pozwoli na stosowanie bezpośrednio decyzji Komisji Europejskiej o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej w procedurze scentralizowanej.

W Sejmie OSTRY spór! Tabletka dzień po? KONFEDERACJA mówi NIE! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.