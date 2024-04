Polacy BOJĄ SIĘ, że PiS wróci do władzy? To jest MAFIA! Kaczyński zrobi nam BIAŁORUŚ!

34% głosów do sejmików województw w skali kraju to wynik, który może pomóc prezesowi PiS poprawić nastroje w PiS i scementować obóz Zjednoczonej Prawicy. Czy PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim może wrócić do władzy w Polsce? „Ja się boję. Nie daj Boże!”, stwierdziła emerytka. „Samo to, co Pan mówi, powoduje moje absolutne spięcie”, przekonywała młoda kobieta. „Gdyby Kaczyński rządził dalej, to byłby z niego Łukaszenka, a potem byłby Putin”, skwitował emeryt. „Niech wróci do władzy!”, „Czekamy na powrót PiS-u!”, przekrzykiwały się emerytki. „Gdyby nie wybuchła wojna w Ukrainie, mielibyśmy tu Białoruś, dyktaturę. Przejęliby wszystkie sądy, prokuraturę, o to im chodziło i za to powinni być skazani. Jedna wielka mafia!”, przekonywał mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

PiS TRIUMFUJE! Polacy BOJĄ SIĘ, że Kaczyński wróci do władzy! Zrobi nam tu BIAŁORUŚ! - Komentery