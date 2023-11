„Ile trzeba teraz zarabiać w Polsce, żeby dobrze żyć?”, zapytał Adam Feder. „Z 20 tysięcy…”, odparła młoda kobieta. „Wydaję na ciuchy, kosmetyki, perfumy, różne rzeczy…”, wymieniała. „W sklepach wszystko jest drogie, ciuchy, jedzenie” – przekonywała studentka, według której w Polsce trzeba zarabiać około 10 tysięcy złotych na rękę. „Z miejsca, z którego pochodzę, 4 tysiące na rękę to jest dobra wypłata. Wiadomo, że w dużym mieście powinno być więcej”, stwierdził mężczyzna. ” W Polsce, żeby dobrze żyć, trzeba zarabiać z 5 tysięcy”, przekonywała kobieta z dzieckiem, która przyjechała do Warszawy z okolic Przasnysza. „Pieniądze w ogóle są nieistotne w życiu. Najważniejsza jest miłość”, wypalił młody mężczyzna. Ile trzeba zarabiać w Polsce, żeby dobrze żyć? Co na to Polacy? Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Polacy ŻĄDAJĄ podwyżek! Teraz TRZEBA zarabiać 20 tysięcy miesięcznie! | KOMENTERY