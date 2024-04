Porównaliśmy stylizacje wyborcze żon prezydenta i premiera. Agata Duda kontra Małgorzata Tusk! [ZDJĘCIA]

Andrzej Duda zrobił to dzień po wyborach. Internauta rozsierdzony! "Co tam chorzy z rakiem..."

Głosowanie to dla polityków możliwość pokazania się przed wyborcami. Media chętnie śledzą, jak najważniejsi politycy w kraju wybierają się do lokali wyborczych i wrzucają kartki do urn. Zawsze ciekawi, w jakim towarzystwie politycy przyszli, jak się zachowywali i jak wyglądali: czy postawili na elegancję czy styl sportowy. O ile w przypadku mężczyzn zwykle nie jest to zaskakujące, a jednie Lech Wałęsa zaskakuje strojem, to w przypadku pań jest inaczej. Naszą uwagę zwróciły przede wszystkim Agata Duda i Małgorzata Tusk. Obie panie towarzyszyły na głosowaniu swoim mężom. Co ciekawe panie Duda i Tusk postawiły na podobną (przynajmniej w części) tonację kolorystyczną, czyli klasyczną biel i beż, kolory, które sprawdzają się w wiosennych stylizacjach. Wybrały jednak inne stroje, Agata Duda pojawiła się na wyborach w marynarce i eleganckich cygaretkach oraz cielistych szpilkach. Stylizację bardziej na luzie wybrała Małgorzata Tusk, która przyszła na glosowanie w beżowym trenczu, białej bluzce i czarnych spodniach.

O ocenę obu stylizacji poprosiliśmy eksperta. Daniel Jacob Dali tak to ocenił:

- Agata Duda w dniu wyborów założyła białą marynarkę z modnym wiązaniem w pasie, ale niestety dobrała do tego spodnie w nieodpowiednim odcieniu. Spodnie, obuwie oraz torebka w odcieniu pastelowym zlała się z białą marynarką i bluzką. Chociaż krój wszystkiego był idealnie dobrany do figury pierwszej damy, tak niestety wybór tonacji kolorów był tym razem nie do końca trafiony. Pierwsza dama wyglądała jednak lepiej od żony premiera Donalda Tuska. Biała bluzka, czarne spodnie i za duży płaszcz tworzyły całość jak groch z kapustą. Nic nie pasowało do siebie, ani w kroju, ani w tonacji. Z dwóch stylizacji Agata Duda zdecydowanie wyglądała lepiej niż żona premier.

