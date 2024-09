Żona zabroniła Hołowni wrzucać tego do sieci, a jednak to zrobił. Mówi o kompromisie

Grób byłego posła Kornela Morawieckiego, znanego działacza opozycji w czasach PRL oraz twórcy Solidarności Walczącej, a prywatnie ojca byłego premiera Mateusza Morawieckiego znajduje się przy bramie Powązek Wojskowych. Kornel Morawiecki zmarł 5 lata temu - przegrał walkę z podstępną chorobą, ale jeszcze nie ma postawionego pomnika, natomiast ma ładny, zadbany i skromny grób. - Ojciec był zawsze skromny i myślę, że tym by się nie przejmował, jaki będzie miał grób - powiedział niegdyś pytany o grób przez "Super Expressowi" Mateusz Morawiecki.

Tak wygląda grób Kornela Morawieckiego pięć lat po jego śmierci

Faktycznie, pomnika nie ma, ale widać, że bliscy bardzo dbają o miejsce pochówku polityka. Prosty, drewniany grób jest ozdobiony kwiatami. Są tam posadzone zielone rośliny, ustawione doniczki z kolorowymi kwiatami, w tym jesiennymi wrzosami i chryzantemami. Wokół obramowania stoją zaś znicze patriotyczne, ozdobione orłami. Jednak to, co szczególnie zwraca uwagę to widoczna z daleka biało-czerwona flaga zatknięta na grobie Morawieckiego.

Syn zmarłego pięć lat temu Kornela Morawieckiego, Mateusz Morawiecki na łamach "Super Expressu" tak wspomina swojego ojca:

Tata budował Solidarność Walczącą, nazywaną też „Solidarnością drukującą” – bo każdy jej członek był człowiekiem-drukarnią, zdolnym z ogólnodostępnych środków błyskawicznie stworzyć warsztat poligrafii sitodrukowej.

Pogrzeb Kornela Morawieckiego

Marszałek senior Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek, 30 września w wieku 78 lat. Jego pogrzeb został zaplanowany na sobotę, 5 października, ale uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już dzień wcześniej. W sali kolumnowej w Sejmie wystawiona została trumna z ciałem polityka, zaś wieczorem o godzinie 19.00 z Sejmu wyruszył kondukt żałobny do katedry polowej Wojsa Polskiego. Kondukt przeszedł trasą liczącą ok. 3,5 km i wiodącą ulicami: Wiejską, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową i Długą. Wieczorem w katedrze odbyło się czuwanie przy trumnie Kornela Morawieckiego, które potrwało do północy. To właśnie w katedrze w sobotę odbyła się msza, a po niej nastąpiło pochowanie.

NIŻEJ ZDJĘCIA GROBU MATEUSZ MORAWIECKIEGO: